У НАТО заявили, що цивільне населення Заходу має готуватися до "всебічної війни" з Росією

Цивільне населення країн Заходу повинне готуватися до "всебічної війни" з Росією.
Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Він зазначив, що хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.
"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО - ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав Бауер.
Чиновник НАТО також додав, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.
"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - зазначив Бауер.
Попередження чиновника зроблено напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких сили Альянсу тренуються відбивати вторгнення російських військ.
Раніше німецьке видання Bild написало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.
Нещодавно керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
Також Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.
Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.
Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між Росією та НАТО ймовірне. Такий сценарій може розгорнутись за п'ять-вісім років.
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