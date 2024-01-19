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В НАТО заявили, что гражданское население Запада должно готовиться к "всесторонней войне" с РФ

Фото: Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Гражданское население стран Запада должно готовиться к "всесторонней войне" с Россией.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что хотя Вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту, который потребует существенных изменений в их жизни.

"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире - это не факт. И поэтому мы (силы НАТО - ред.) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", - сказал Бауэр.

Чиновник НАТО также добавил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале января.

"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет", - отметил Бауэр.

Предупреждение чиновника сделано в перед началом крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, во время которых силы Альянса тренируются отражать вторжение российских войск.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям со стороны РФ

Ранее немецкое издание Bild написало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт вроде бы может произойти уже в феврале этого года.

Недавно руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

Также Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет.

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