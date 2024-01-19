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Міністр оборони Німеччини заявив про ймовірну війну РФ з НАТО: коли це може статись

Німеччина , П'ятниця 19 січня 2024 10:44
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Міністр оборони Німеччини заявив про ймовірну війну РФ з НАТО: коли це може статись Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між Росією та НАТО ймовірне. Такий сценарій може розгорнутись за п'ять-вісім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Tagesspiegel.

Як зауважив посадовець, наразі він не вважає імовірним напад РФ (на НАТО - ред.). Водночас він схильний довіряти заявам експертів про те, що, ймовірно, війна може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", - сказав Пісторіус.

Глава міноборони також зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до даного розвитку сценарію.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.

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