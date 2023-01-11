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У НАТО заявили, що бої за Соледар та Бахмут показують важливість посилення підтримки України

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бої українських військових за Соледар та Бахмут у Донецькій області демонструють важливість посилення військової підтримки України з боку союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу.

"В останні дні ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз показує сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо те, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", - сказав він.

Столтенберг також привітав останні оголошення США, Франції та Німеччини про передачу України бойових машин піхоти та легких танків, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників НАТО та країн-членів ЄС.

"Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, вчора ЄС та НАТО підписали спільну декларацію про посилення співпраці проти "загроз безпеці та викликів", які являють собою Росія та Китай.

Тим часом Штати обіцяють передати Україні БМП Bradley настільки швидко, наскільки зможуть.

Окрім того, Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.

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