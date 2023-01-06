США обіцяють передати Україні БМП Bradley настільки швидко, наскільки зможуть
Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні бронемашини M2 Bradley, які увійшли до останнього пакету військової допомоги, настільки швидко, наскільки зможуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі на брифінгу.
Він зазначив, що не знає, чи отримає Україна бронемашини Bradley у варіанті з протитанковими установками. За його словами, швидше за все, Пентагон пізніше виступить із роз'ясненням.
"Я не можу дати конкретну дату, але що я можу сказати, то це те, що ми збираємося зробити настільки швидко, наскільки зможемо", - сказав він.
Кірбі також уточнив, що навчання на Bradley вимагатиме часу, причому не тільки в управлінні, а й в обслуговуванні.
Нагадаємо, сьогодні США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.
Детальніше про бойові машини Bradley читайте у матеріалі РБК-Україна.
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