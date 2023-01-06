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США обіцяють передати Україні БМП Bradley настільки швидко, наскільки зможуть

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США, П'ятниця 06 січня 2023 20:41
США обіцяють передати Україні БМП Bradley настільки швидко, наскільки зможуть Фото: представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні бронемашини M2 Bradley, які увійшли до останнього пакету військової допомоги, настільки швидко, наскільки зможуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що не знає, чи отримає Україна бронемашини Bradley у варіанті з протитанковими установками. За його словами, швидше за все, Пентагон пізніше виступить із роз'ясненням.

"Я не можу дати конкретну дату, але що я можу сказати, то це те, що ми збираємося зробити настільки швидко, наскільки зможемо", - сказав він.

Кірбі також уточнив, що навчання на Bradley вимагатиме часу, причому не тільки в управлінні, а й в обслуговуванні.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.

Детальніше про бойові машини Bradley читайте у матеріалі РБК-Україна.

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