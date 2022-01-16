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В НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений

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Воскресенье 16 января 2022 22:25
В НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов "выслушать обеспокенности" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга телеканалу СВС.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не согласится с тем, что Альянс должен вывести военных из стран, присоединившихся к нему с 1997 года.

"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", - заявил генсек.

Столтебнрег отметил, что при подобном развитии около половины членов организации окажутся не защищены военными силами альянса и станут в результате "членами второго сорта".

Тем не менее, генсек заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Столтенберга, Альянс готов "выслушать обеспокоенности" РФ.

Ранее мы писали, что Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества.

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НАТО Йенс Столтенберг
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