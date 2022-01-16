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У НАТО заявили про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь

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Неділя 16 січня 2022 22:25
У НАТО заявили про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий обговорювати з Росією скорочення озброєнь. Поряд з цим він закликав до деескалації ситуації в Україні, заявивши, що Альянс готовий "вислухати стурбованості" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга телеканалу СВС.

Столтенберг підкреслив, що НАТО не погодиться з тим, що Альянс повинен вивести військових з країн, що приєдналися до нього з 1997 року.

"Союзники по НАТО не можуть поступитися абсолютно ключовими принципами європейської, національної безпеки. Фактом, що кожна країна обирає свій власний шлях - хоче вона чи ні бути членом такого альянсу, як НАТО. Також ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути солдатів НАТО у всіх країнах, які приєдналися до НАТО з 1997 року", - заявив генсек.

Столтебнрег зазначив, що при подібному розвитку близько половини членів організації виявляться не захищені військовими силами Альянсу і стануть в результаті "членами другого сорту".

Тим не менш, генсек заявив про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь, включаючи ядерні. Паралельно він закликав до деескалації ситуації навколо України. За словами Столтенберга, Альянс готовий "вислухати стурбованості" РФ.

Раніше ми писали, що Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва.

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НАТО Єнс Столтенберг
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