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Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества: что это даст

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Брюссель, Пятница 14 января 2022 15:32
Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества: что это даст Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшие дни подпишет соглашение об усилении киберсотрудничества с Украиной. Это даст Киеву доступ к западной платформе обмена информацией о вредоносных программах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности", - отметил он.

Столтенберг добавил, что НАТО усилит сотрудничество с Украиной в этой сфере.

"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - подчеркнул генсек.

Напомним, до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС мобилизует все ресурсы для помощи Украине в отражении кибератаки.

Отметим, кибератака на Украину была совершена в ночь на 14 января, она "положила" ряд правительственных сайтов. В Польше уже допустили причастность российских спецслужб.

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