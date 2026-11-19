Що передбачає стратегія

Стратегію затвердили 14 жовтня 2026 року. Вона має допомогти зберегти українські наукові команди та створити умови для продовження досліджень в Україні.

Серед основних напрямів документа:

підтримка наукової спільноти;

розвиток фізичної та цифрової дослідницької інфраструктури;

посилення зв’язків між науковими установами;

розширення можливостей для міжнародних наукових обмінів.

Стратегія також має сприяти реалізації Дорожньої карти співробітництва Україна - НАТО у сфері інновацій. Вона покликана посилити потенціал і стійкість української науки в умовах російської агресії.

Читайте також: Гуманна освіта та волонтерство: МОН схвалило сім нових уроків для старшокласників

Над чим працюють українські вчені

Україна є найактивнішою учасницею програми НАТО "Наука заради миру і безпеки" (SPS). Українські наукові, дослідницькі та державні установи залучені до понад 35% усіх поточних заходів програми.

Разом із партнерами з країн Альянсу та держав-партнерів українські вчені працюють над більш ніж 70 науково-дослідними проєктами.

Дослідження охоплюють кілька напрямів, важливих для безпеки України:

гуманітарне розмінування;

захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз;

протидію безпілотним повітряним системам;

енергетичну безпеку.

За словами заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова, українські дослідники вже розробляють рішення, які можуть посилити спільну безпеку, зокрема у сфері розмінування та енергетичної стійкості.

У МОН також повідомили, що під час зустрічі з представниками програми SPS обговорили подальшу практичну підтримку українських учених. Окремо сторони розглянули можливість долучення НАТО до Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні.