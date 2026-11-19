Что предполагает стратегия

Стратегия была утверждена 14 октября 2026 года. Она должна помочь сберечь украинские научные команды и создать условия для продолжения исследований в Украине.

Среди основных направлений документа:

поддержка научного сообщества;

развитие физической и цифровой исследовательской инфраструктуры;

усиление связей между научными учреждениями;

расширение возможностей для международных научных обменов.

Стратегия также должна способствовать реализации Дорожной карты сотрудничества Украина - НАТО в сфере инноваций. Она призвана усилить потенциал и устойчивость украинской науки в условиях российской агрессии.

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Над чем работают украинские ученые

Украина является активной участницей программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" (SPS). Украинские научные, исследовательские и государственные учреждения привлечены более чем к 35% всех текущих мероприятий программы.

Вместе с партнерами из стран Альянса и государств-партнеров украинские ученые работают над более чем 70 научно-исследовательскими проектами.

Исследования охватывают несколько направлений, важных для безопасности Украины:

гуманитарное разминирование;

защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;

противодействие беспилотным воздушным системам;

энергетическую сохранность.

По словам заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова, украинские исследователи уже разрабатывают решения, которые могут усилить общую безопасность, в частности, в сфере разминирования и энергетической устойчивости.

В МОН также сообщили, что во время встречи с представителями программы SPS обсудили дальнейшую практическую поддержку украинских ученых. Отдельно стороны рассмотрели возможность вступления НАТО в Международную коалицию по поддержке науки, исследований и инноваций в Украине.