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НАТО застерегло Польщу про можливі "наслідки" у разі її рішення збивати російські ракети

Понеділок 02 вересня 2024 22:51
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НАТО застерегло Польщу про можливі "наслідки" у разі її рішення збивати російські ракети Ілюстративне фото: НАТО застерегло Польщу про можливі "наслідки" у разі її рішення збивати російські ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У НАТО заявили, що збиття Польщею російських ракет над територією України може мати наслідки для всього Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Як заявило джерело видання, Альянс "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії" та "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

Співрозмовник також заявив, що кожен член Альянсу має право захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

Що передувало

За даними Financial Times, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща, а також сусіди-партнери України, зобов'язані збивати російські ракети, які перебувають в українському повітряному просторі, до того, як вони зайдуть у повітряний простір країн НАТО.

За словами Сікорського, Польща повинна забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення над українською територією може нібито втягнути НАТО у повномасштабну війну РФ та України.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок... Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним", - додав він.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський сказав, що заява Сікорського про необхідність збивати російські ракети у небі над Україною є його особистою думкою, а не позицією уряду.

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