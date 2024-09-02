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НАТО предостерегла Польшу о возможных "последствиях" в случае ее решения сбивать российские ракеты

Понедельник 02 сентября 2024 22:51
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НАТО предостерегла Польшу о возможных "последствиях" в случае ее решения сбивать российские ракеты Иллюстративное фото: НАТО предостерегло Польшу о возможных "последствиях" в случае ее решения сбивать российские ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В НАТО заявили, что убыток Польшей российских ракет над территорией Украины может иметь последствия для всего Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Как заявил источник издания, Альянс "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России" и "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

Собеседник также заявил, что каждый член Альянса имеет право защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

Что предшествовало

По данным Financial Times, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, а также соседи-партнеры Украины, обязаны сбивать находящиеся в украинском воздушном пространстве российские ракеты до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО.

По словам Сикорского, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может вовлечь НАТО в полномасштабную войну РФ и Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, значителен", - добавил он.

Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский сказал, что заявление Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты в небе над Украиной является его личным мнением, а не позицией правительства.

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