МЗС Польщі про заяву Сікорського щодо збиття ракет над Україною: це особиста думка міністра

Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети у небі над Україною є його особистою думкою, а не позицією уряду.

Про це завив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - сказав Вронський.

За його словами, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі та запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.

Водночас речник польського МЗС зазначив, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - додав він.