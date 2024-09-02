МЗС Польщі про заяву Сікорського щодо збиття ракет над Україною: це особиста думка міністра
Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети у небі над Україною є його особистою думкою, а не позицією уряду.
Про це завив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - сказав Вронський.
За його словами, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі та запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.
Водночас речник польського МЗС зазначив, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".
"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - додав він.
Що передувало
Як повідомило видання Financial Times, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща, а також сусіди-партнери України, зобов'язані збивати російські ракети, які перебувають в українському повітряному просторі, до того, як вони зайдуть у повітряний простір країн НАТО.
Як пояснив Сікорський, Польща повинна забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення над українською територією може нібито втягнути НАТО у повномасштабну війну РФ та України.
"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок... Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним", - додав він.
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