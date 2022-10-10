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НАТО закликає компанії збільшити виробництво зброї для поповнення їх запасів, - ЗМІ

Фото: НАТО закликає компанії збільшити виробництво зброї, для поповнення їх запасів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

НАТО закликає оборонні компанії збільшити виробництво, оскільки власні запаси боєприпасів та озброєнь у деяких країн Європи закінчуються через постачання Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"В основному виснажено європейські запаси боєприпасів, зокрема 155-міліметрових снарядів для артилерії. Крім того, європейські союзники постачали Україні радянську зброю та танки, запаси яких також закінчуються", - йдеться у повідомленні.

Оборонні компанії Європи та США спостерігають збільшення попиту на кошти ППО та протитанкові озброєння. В умовах, що склалися, представники НАТО виступають за те, щоб компанії збільшили виробництво для поповнення запасів України та заповнення запасів на власних складах в умовах підвищеної напруженості.

Європейські країни повинні отримати якнайбільше сучасного озброєння, але воно необхідне також для зміцнення присутності НАТО на східних кордонах.

"Ще одна проблема полягає в тому, що компаніям на реалізацію контрактів та нарощування виробництва може знадобитися кілька років", - додали у виданні.

Фірмам необхідно вдосконалювати складальні лінії та вирішувати труднощі, пов'язані з розширенням виробництва до необхідних масштабів.

Нагадаємо, що раніше членів НАТО закликали поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше.

Також міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що всі запаси зброї країн-партнерів потрібно відкрити для України.

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НАТОВійна в Україні