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Членів НАТО закликали поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше

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Вівторок 27 вересня 2022 19:12
Членів НАТО закликали поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО закликають поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше для продовження підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав надзвичайне засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь. Зустріч була присвячена наслідкам війни Росії проти України, а також можливостям НАТО зі збільшення запасів боєприпасів.

Генеральний секретар закликав членів Альянсу продовжувати поповнювати запаси якомога швидше.

"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам продовження підтримки України", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що члени НАТО повинні працювати з промисловістю, аби поповнити запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку до тих пір, поки вона буде потрібна.

Під час зустрічі також обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати їх.

Раніше Столтенберг попередив Росію про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.

Він також зазначив, що Росія може використати псевдореферендуми, щоб заявити про напад на "її територію" зі зброєю НАТО.

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НАТО Єнс Столтенберг
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