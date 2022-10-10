RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО призывает компании увеличить производство оружия для пополнения их запасов, - СМИ

Фото: НАТО призывает компании увеличить производство оружия для пополнения их запасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, поскольку собственные запасы боеприпасов и вооружений в некоторых странах Европы заканчиваются из-за поставок Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В основном истощены европейские запасы боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. Кроме того, европейские союзники снабжали Украину советским оружием и танками, запасы которых также заканчиваются", - говорится в сообщении.

Оборонные компании Европы и США наблюдают рост спроса на средства ПВО и противотанковые вооружения. В сложившихся условиях представители НАТО выступают за то, чтобы компании увеличили производство для пополнения запасов Украины и заполнения запасов на собственных складах в условиях повышенной напряженности.

Европейские страны должны получить максимальное современное вооружение, но оно необходимо также для укрепления присутствия НАТО на восточных границах.

"Еще одна проблема состоит в том, что компаниям на реализацию контрактов и наращивание производства может потребоваться несколько лет", - добавили в издании.

Фирмам необходимо усовершенствовать сборочные линии и решать трудности, связанные с расширением производства до необходимых масштабов.

Напомним, что ранее члены НАТО призвали пополнять запасы боеприпасов как можно скорее.

Также министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что все запасы оружия стран-партнеров следует открыть для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна в Украине