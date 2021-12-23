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НАТО стянет свои войска к России, если она нападет на Украину, - Белый дом

Автор: Сергей Пышкин

США и их союзники готовы к ограничениям против России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. НАТО, со своей стороны, может расположить свои войска у границ РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания Politico Пола Маклири.

Администрация Байдена рассчитывает на то, что Россия не решится на такой шаг.

В частности, при соответствующем развитии сценария, США планируют не ограничиваться только санкциями против России. В то же время Штаты могут увеличить поддержку возможностям Украины защищать свои территории.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Германии считают маловероятным нападение РФ на Украину.

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, гарантия ненападения на Украину будет зависеть от обеспечения безопасности России.

Между тем США готовят новые санкции для сдерживания РФ.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина