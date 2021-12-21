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Угроза вторжения России. США готовят новые санкции для сдерживания РФ

Новина українською →
США, Вторник 21 декабря 2021 15:51
Угроза вторжения России. США готовят новые санкции для сдерживания РФ Фото: США готовят новые санкции для сдерживания РФ
Автор: Мария Кучерявец

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки заявили о подготовке новых санкций против России. В частности, речь идет о подготовке мероприятий, направленных на сдерживание РФ от вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен лишь в обстановке деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации", - сказала она.

По ее словам, Штаты тесно сотрудничают с европейскими союзниками по санкциям, которые будут иметь "серьезные последствия для РФ" в случае ее военной эскалации в Украине.

"Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе", - отметила Донфрид.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чиновники Запада должны объявить, какие шаги они предпримут, если Россия начнет масштабную военную атаку против Украины.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

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