НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну, - Білий дім

Фото: НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну (Getty Images)

США та їх союзники готові до обмежень проти Росії, якщо вона наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. НАТО, зі свого боку, може розташувати свої війська біля кордонів РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Politico Пола Маклірі.