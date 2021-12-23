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НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну, - Білий дім

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Четвер 23 грудня 2021 19:49
НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну, - Білий дім Фото: НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США та їх союзники готові до обмежень проти Росії, якщо вона наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. НАТО, зі свого боку, може розташувати свої війська біля кордонів РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Politico Пола Маклірі.

Адміністрація Байдена розраховує на те, що Росія не наважиться на такий крок.

Зокрема, при відповідному розвитку сценарію, США планують не обмежуватись лише санкціями проти Росії. Водночас Штати можуть збільшити підтримку можливостям України захищати свої території.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Німеччині вважають малоймовірним напад РФ на Україну.

За словами президента Російської Федерації Володимира Путіна, гарантія ненападу на Україну залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

Тим часом США готують нові санкції для стримування РФ.

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НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
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