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В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні

Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Twitter)
Автор: Антон Малиновський

Росія становитиме загрозу для НАТО навіть після того, як вона зазнає поразки на війні в Україні.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що не дивлячись на те, що російська армія вже виснажена, НАТО очікують, що Москва не покине спроб відновити та посилити свій потенціал.

"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали", - сказав Бауер.

Адмірал також додав, що НАТО потрібен час, аби визначити як швидко Росія зможе відновити свої сили після війни в Україні.

Раніше Бауер заявляв, що українське військове командування у практичній та тактичній досконалості командирів перевершує їхнього опонента.

Також в НАТО заявляли, що мають готуватись до довгострокового продовження війни Росії проти України.

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НАТОВійна Росії проти України