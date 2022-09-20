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НАТО вважатиме нелегітимними "референдуми" на окупованих територіях України

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Псевдореферендуми, які Росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України, не будуть законними. Міжнародна спільнота повинна засудити наміри країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Twitter.

"Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру загарбницької війни Росії проти України. Це подальша ескалація путінської війни", - написав він.

Столтенберг зазначив, що міжнародна спільнота має засудити це "кричуще порушення міжнародного права" та посилити підтримку України.

Нагадаємо, окупанти оголосили про намір провести псевдореферендуми про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

Україна закликає міжнародну спільноту ввести нові санкції проти РФ у відповідь на наміри провести псевдореферендуми.

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НАТОЄнс СтолтенбергРеферендум