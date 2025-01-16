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НАТО вперше задіяло норвезькі літаки F-35 у Польщі під час атаки РФ по Україні

Фото: НАТО вперше підняло норвезькі літаки F-35 для захисту неба Польщі 15 січня (af.mil)
Автор: Наталія Гурковська

Два норвезькі літаки F-35 піднімалися для захисту неба над Польщею 15 січня через літаки РФ, які атакували Україну. Такий інцидент стався вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування НАТО.

"Учора два норвезькі F-35, дислоковані в Польщі, піднялися в повітря у відповідь на появу великої кількості російських літаків", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це перший випадок, коли винищувачі Норвегії піднялися в повітря для активного захисту повітряного простору Польщі.

Захист неба Польщі авіацією країн НАТО

Нещодавно глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявляв, що ситуація з порушенням повітряного простору Польщі "також стосується Латвії, часто БПЛА зачіпають Румунію".

"Ми підготували систему ППО, йдеться про аеропорт Джешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники - Велика Британія, Німеччина, Норвегія захищають нас на авіабазі", - наголошував він в інтерв'ю "Голос Америки" наприкінці грудня.

Він також зазначав, що якщо повітряний простір Польщі буде порушено, то ракета або дрон будуть збиті.

"Ми будемо робити це, якщо це буде можливо фізично", - резюмував Косиняк-Камиш.

Додамо, що у Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS і винищувачі F-35, які захищають логістичний центр допомоги Україні.

 

Атака РФ по Україні 15 січня

15 січня після нічного дронового обстрілу, Росія атакувала Україну ракетами з літаків стратегічної авіації. В низці областей вводили екстрені відключення світла.

Під прицілом РФ були переважно західні регіони, в деяких областях фіксувались "прильоти" по об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі газових. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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