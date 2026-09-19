У НАТО визнали переваги України в деяких аспектах війни, - ЗМІ

Сили оборони України працюють у настільки швидшому темпі, до якого армія НАТО наразі не може адаптуватися. Насамперед йдеться про закупівлі, підготовку військових, а також розробку озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

За словами журналістів, вони поспілкувалися із солдатами Альянсу, які залучені до підготовки українських воїнів на території Польщі. Усі процеси відбуваються на території Camp Jomsborg.

Так, бійці ЗСУ діляться із представниками армій країн НАТО практичними уроками, отриманими безпосередньо на фронті.

Майор Джон, який координує навчальний процес, заявив, що одна з головних відмінностей між Україною та західними арміями полягає у швидкості роботи.

За його словами, Києву потрібні навчання та необхідне обладнання максимально оперативно, тоді як військові структури Заходу переважно працюють за довгостроковими планами.

"Захід звик до тривалих горизонтів планування. Україні потрібен результат тут і зараз", - пояснив Джон.

Із заявою з цього приводу також виступив командувач навчань, норвезький бригадний генерал Атле Мольде. Він наголосив, що різниця у темпах стосується не лише військової підготовки.

Мольде зауважив, що правила мирного часу щодо закупівель та модернізації озброєнь створюють щоденні труднощі для норвезької армії. В Україні ж зміни до озброєнь та підходів можуть впроваджуватися значно швидше безпосередньо в умовах бойових дій.

Генерал зазначив, що один із прикладів - безпілотники. У західних арміях процес оновлення може займати місяці, тоді як українські інженери, працюючи поблизу фронту, здатні змінювати програмне забезпечення кожні кілька днів або тижнів, орієнтуючись на актуальні потреби військових.

Український досвід спонукає західних союзників переосмислювати власні підходи до бюрократичних процедур, ризиків та співпраці з оборонною промисловістю.

Водночас представники західних армій визнають, що здатність України діяти швидше значною мірою зумовлена умовами війни, які створюють нагальність, характерну для армій, що перебувають у стані бойових дій.