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В НАТО признали преимущества Украины в некоторых аспектах войны, - СМИ

20:27 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В НАТО признали преимущества Украины в некоторых аспектах войны, - СМИ Фото: ВСУ имеют серьезные козыри (Getty Images)
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Силы обороны Украины работают в столь быстром темпе, к которому армия НАТО не может адаптироваться. В первую очередь речь идет о закупках, подготовке военных, а также разработке вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По словам журналистов, они пообщались с солдатами Альянса, привлеченными к подготовке украинских воинов на территории Польши. Все процессы проходят на территории Camp Jomsborg.

Так, бойцы ВСУ делятся с представителями армий стран НАТО практическими уроками, полученными непосредственно на фронте.

Майор Джон, координирующий учебный процесс, заявил, что одно из главных отличий между Украиной и западными армиями заключается в скорости работы.

По его словам, Киеву нужны обучение и необходимое оборудование максимально оперативно, в то время как военные структуры Запада в основном работают по долгосрочным планам.

"Запад привык к длительным горизонтам планирования. Украине нужен результат здесь и сейчас", - объяснил Джон.

С заявлением по этому поводу также выступил командующий учениями, норвежский бригадный генерал Атле Мольде. Он отметил, что разница в темпах касается не только военной подготовки.

Мольде отметил, что правила мирного времени по закупкам и модернизации вооружений создают ежедневные трудности для норвежской армии. В Украине же изменения вооружений и подходов могут внедряться значительно быстрее непосредственно в условиях боевых действий.

Генерал отметил, что один из примеров - беспилотники. В западных армиях процесс обновления может занимать месяцы, тогда как украинские инженеры, работая вблизи фронта, способны изменять программное обеспечение каждые несколько дней или недель, ориентируясь на актуальные военные потребности.

Украинский опыт побуждает западных союзников переосмысливать собственные подходы к бюрократическим процедурам, рискам и сотрудничеству с оборонной промышленностью.

В то же время представители западных армий признают, что способность Украины действовать быстрее в значительной степени обусловлена условиями войны, создающими неотложность, характерную для армий, находящихся в состоянии боевых действий.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что на Западе сомневаются относительно готовности НАТО к войне .

Несмотря на это, Альянс настроен давать отпор России, если она все-таки начнет вторжение.

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