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НАТО определило, где и когда состоится новый "Рамштайн"

14:09 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
НАТО определило, где и когда состоится новый "Рамштайн" Фото: министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый во время "Рамштайна" (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы НАТО.

"Во вторник, 17 ноября 2026 года, Британия и Германия проведут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

Формат был основан в апреле 2022 года по инициативе США для координации военной помощи для Украины. В него входят более 50 стран.

После смены власти в Соединенных Штатах в начале 2025 года заседания Контактной группы официально возглавляют Британия и Германия.

Напомним, министр обороны Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% имеющихся у них запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Киев контрактирует за счет кредита ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Гегсета по ракетам для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Глава государства сообщил. что Киев планирует провести переговоры с Вашингтоном, чтобы решить этот вопрос.

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