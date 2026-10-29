НАТО определило, где и когда состоится новый "Рамштайн"
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы НАТО.
"Во вторник, 17 ноября 2026 года, Британия и Германия проведут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Формат был основан в апреле 2022 года по инициативе США для координации военной помощи для Украины. В него входят более 50 стран.
После смены власти в Соединенных Штатах в начале 2025 года заседания Контактной группы официально возглавляют Британия и Германия.
Напомним, министр обороны Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% имеющихся у них запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Киев контрактирует за счет кредита ЕС.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Гегсета по ракетам для систем ПВО Patriot и NASAMS.
Глава государства сообщил. что Киев планирует провести переговоры с Вашингтоном, чтобы решить этот вопрос.