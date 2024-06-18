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НАТО не визначатиме "жодних дат" щодо членства України на саміті у Вашингтоні, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Під час саміту НАТО у Вашингтоні не буде "жодних дат" щодо членства України в Альянсі. Водночас наразі країнами-членами проводяться відповідні дії, щоб привести її до вступу, щойно будуть необхідні політичні умови.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу", - пояснив генсек НАТО .

За його словами, це питання має бути "узгоджене серед союзників".

На уточнювальне питання преси, чи бойові дії є перешкодою для вступу України в Альянс, Столтенберг відповів, що "союзники не мають визначення конкретних перешкод".

"Також тому, що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт", - пояснив він.

Шлях України до стандартів НАТО

Виступаючи у понеділок, 17 червня, у Вашингтоні Столтенберг заявив, що союзники по НАТО активно працюють над тим, щоб Україна відповідала стандартам Альянсу. Водночас він зазначив, що постачання західної зброї сприяє переходу української армії до "оперативної сумісності" з військами НАТО.

"Ми будемо зближати Україну з альянсом, допомагаючи їй відповідати всім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісними з НАТО, скасувавши вимоги до Плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО-Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час", - поінформував очільник Північноатлантичного Альянсу.

Як стверджує Столтенберг, якщо Україну підготувати зараз, вона швидко може набути членство в НАТО, коли отримає згоду всіх країн-членів.

"Ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоби вони змогли стати членами альянсу одразу, щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками, - тоді для нас не залишиться перешкод, щоби просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко", - пояснив Столтенберг.

Вступ України в НАТО

Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО через сім місяців після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді у заявці йшлося, що Київ очікує на прискорену процедуру вступу до альянсу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

Так, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що Київ уже готується до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу, що відбудеться 11 липня у Вашингтоні.

Зі свого боку віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина заявляла, що проти офіційного запрошення Києва до альянсу виступають Вашингтон і Берлін.

Сьогодні ми повідомляли про те, що координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив на необхідності перемоги України у війні для членства в Альянсі.

Про шлях України до Альянсу з початку незалежності, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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