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НАТО вітатиме летальну допомогу Україні від Південної Кореї, - Столтенберг

Запоріжжя , П'ятниця 28 червня 2024 08:50
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НАТО вітатиме летальну допомогу Україні від Південної Кореї, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вітатиме рішення Південної Кореї щодо надання Україні летальної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на его інтерв'ю Yonhap.

Столтенберг зауважив, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї, зазначивши, що такі питання, як загрози Північної Кореї та війна в Україні, показують, що заходи безпеки не залежить від регіону.

"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що не слід проводити будь-які паралелі в етичній площині між допомогою Росії з боку Північної Кореї та можливою допомогою Україні з боку Південної Кореї.

Він зауважив, що допомога Росії має незаконний характер, оскільки Москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.

"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", - підкреслив він.

Що передувало

Нагадаємо, після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни, Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну.

Варто зауважити, що Південна Корея є однією із країн, яка не постачає озброєння в Україну безпосередньо через законодавчі обмеження.

Однак у 2023 році в Сеулі допустили розширення допомоги Києву, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

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