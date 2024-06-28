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НАТО будет приветствовать летальную помощь Украине от Южной Кореи, - Столтенберг

Запорожье , Пятница 28 июня 2024 08:50
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НАТО будет приветствовать летальную помощь Украине от Южной Кореи, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет приветствовать решение Южной Кореи о предоставлении Украине летальной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Yonhap.

Столтенберг отметил, что НАТО будет приветствовать "любую серьезную поддержку" Украины со стороны Южной Кореи, отметив, что такие вопросы, как угрозы Северной Кореи и война в Украине, показывают, что меры безопасности не зависят от региона.

"У Южной Кореи есть развитая оборонная промышленность. У вас есть большие объемы боеприпасов и все, что нужно Украине, но, конечно, Южная Корея должна принимать эти решения", - сказал Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что не следует проводить какие-либо параллели в нравственной плоскости между помощью России со стороны Северной Кореи и возможной помощью Украины со стороны Южной Кореи.

Он отметил, что помощь России носит незаконный характер, поскольку Москва нарушила международное право, начав войну против Украины.

"Помощь Украине, которая защищает себя, носит законный характер", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны, Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия в Украину.

Следует заметить, что Южная Корея является одной из стран, не поставляющих вооружение в Украину непосредственно из-за законодательных ограничений.

Однако в 2023 году в Сеуле допустили расширение помощи Киеву, если Украина подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.

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