У НАТО виникла суперечка щодо 70 млрд євро для України за кілька днів до саміту, - FAZ

Країни НАТО продовжують переговори щодо підсумкової декларації саміту в Анкарі. Попри погодження пакета військової допомоги Україні обсягом 70 млрд євро до 2026 року, союзники досі не можуть домовитися про довгострокові зобов'язання.

За інформацією видання, під час засідання послів НАТО в Брюсселі схвалили положення, яке передбачає виділення до 2026 року 70 млрд євро на військове обладнання, підтримку та підготовку для України.

Чому виникла суперечка

Водночас, як стверджують дипломатичні джерела, союзники поки не погодили пункт, який мав би закріпити збереження щонайменше такого ж рівня підтримки у 2027 році.

Проти довгострокового зобов'язання з конкретною датою виступає Італія. Через це відповідне формулювання поки залишається неузгодженим, а посли НАТО мають провести ще один раунд переговорів до початку саміту.

Для багатьох країн Альянсу, зокрема Німеччини, саме закріплення довгострокової підтримки України вважається одним із ключових результатів майбутньої декларації.

Звідки візьмуть 70 млрд євро

Водночас у документі не передбачено чіткого механізму розподілу фінансового навантаження між союзниками. Крім того, не всі із заявлених 70 млрд євро є новими коштами.

Як зазначили у виданні, 30 млрд євро із цієї суми становлять кошти кредитної програми Європейського Союзу для України, а ще 40 млрд євро відповідають зобов'язанням, погодженим на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році.

Якби союзники також закріпили аналогічний рівень фінансування на 2027 рік, загальний обсяг допомоги, передбачений декларацією, зріс би до 140 млрд євро.