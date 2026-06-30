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В НАТО возник спор по поводу 70 млрд евро для Украины за несколько дней до саммита, - FAZ

23:21 30.06.2026 Вт
2 мин
Почему союзники не могут согласовать ключевую часть новой декларации?
aimg Мария Науменко
Фото: заседание представителей стран НАТО в штаб-квартире Альянса (Getty Images)

Подготовка к саммиту НАТО сопровождается спорами о долгосрочной поддержке Украины. Часть будущих обязательств союзники пока не смогли согласовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Страны НАТО продолжают переговоры по итоговой декларации саммита в Анкаре. Несмотря на согласование пакета военной помощи Украине в объеме 70 млрд евро до 2026 года, союзники до сих пор не могут договориться о долгосрочных обязательствах.

По информации издания, во время заседания послов НАТО в Брюсселе одобрили положение, предусматривающее выделение к 2026 году 70 млрд евро на военное оборудование, поддержку и подготовку для Украины.

Почему возник спор

В то же время, как утверждают дипломатические источники, союзники пока не согласовали пункт, который должен закрепить сохранение по меньшей мере такого же уровня поддержки в 2027 году.

Против долгосрочного обязательства по конкретной дате выступает Италия. Поэтому соответствующая формулировка пока остается несогласованной, а послы НАТО должны провести еще один раунд переговоров до начала саммита.

Для многих стран Альянса, в частности Германии, именно закрепление долгосрочной поддержки Украины считается одним из ключевых результатов будущей декларации.

Откуда возьмут 70 млрд евро

В то же время в документе не предусмотрен четкий механизм распределения финансовой нагрузки между союзниками. Кроме того, не все из заявленных 70 млрд евро являются новыми средствами.

Как отметили в издании, 30 млрд евро из этой суммы составляют средства кредитной программы Европейского Союза для Украины, а еще 40 млрд евро соответствуют обязательствам, согласованным на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Если бы союзники также закрепили аналогичный уровень финансирования на 2027 год, общий объем помощи, предусмотренный декларацией, вырос бы до 140 млрд евро.

Напомним, 7-8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, где одним из ключевых вопросов станет дальнейшая военная поддержка Украины.

В ходе саммита союзники планируют согласовать пакет помощи на 70 млрд евро , в который войдут как новые взносы, так и уже согласованные средства.

При этом финансирование должно обеспечиваться без участия США , а основную нагрузку примут европейские союзники и Канада.

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