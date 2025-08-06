У НАТО відреагували на порушення повітряного простору Литви дронами РФ

Дрони РФ порушили повітряний простір Литви

Нагадаємо, 28 липня над Литвою помітили російський ударний дрон, який був схожий на "Шахед". Інцидент стався тієї ж ночі, коли росіяни атакували Україну своїми безпілотниками.

У п'ятницю, 1 серпня, російський дрон виявили на полігоні в Литві. Безпілотник залетів у литовський повітряний простір із території Білорусі.

Міністр закордонних справ та міністр оборони Литви надіслали листа генсеку НАТО Марку Рютте, в якому закликали до негайних заходів щодо посилення можливостей ППО в Литві та прискорення повної реалізації моделі ротаційної протиповітряної оборони.