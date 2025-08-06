В НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства Литвы дронами РФ

Дроны РФ нарушили воздушное пространство Литвы

Напомним, 28 июля над Литвой заметили российский ударный дрон, который был похож на "Шахед". Инцидент произошел той же ночью, когда россияне атаковали Украину своими беспилотниками.

В пятницу, 1 августа, российский дрон обнаружили на полигоне в Литве. Беспилотник залетел в литовское воздушное пространство с территории Беларуси.

Министр иностранных дел и министр обороны Литвы направили письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором призвали к немедленным мерам по усилению возможностей ПВО в Литве и ускорению полной реализации модели ротационной противовоздушной обороны.