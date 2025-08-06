В НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства Литвы дронами РФ

В НАТО "очень серьезно" относятся к нарушениям воздушного пространства Литвы российскими дронами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написала пресс-секретарь Альянса Элисон Гарт в соцсети Х.
По ее словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня пообщался с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом относительно недавних нарушений воздушного пространства Литвы российскими военными беспилотниками.
"НАТО очень серьезно относится к этим инцидентам. Мы остаемся бдительными и готовыми защищать каждый сантиметр территории НАТО", - отметила пресс-секретарь.
Напомним, 28 июля над Литвой заметили российский ударный дрон, который был похож на "Шахед". Инцидент произошел той же ночью, когда россияне атаковали Украину своими беспилотниками.
В пятницу, 1 августа, российский дрон обнаружили на полигоне в Литве. Беспилотник залетел в литовское воздушное пространство с территории Беларуси.
Министр иностранных дел и министр обороны Литвы направили письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором призвали к немедленным мерам по усилению возможностей ПВО в Литве и ускорению полной реализации модели ротационной противовоздушной обороны.