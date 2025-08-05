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РФ поширює агресію на НАТО: у Литві б'ють на сполох через інцидент із дроном

Вівторок 05 серпня 2025 22:42
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РФ поширює агресію на НАТО: у Литві б'ють на сполох через інцидент із дроном Фото: Кястутіс Будріс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Порушення повітряного простору Литви російським дроном це свідчення, що тепер Москва поширює свою агресію на територію НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса в соцмережі X.

Він нагадав, що менш ніж за місяць російські ударні дрони двічі порушували повітряний простір Литви. Інші союзники по НАТО також повідомляли про подібні порушення.

"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення агресії Росії проти України на територію НАТО", - звернув увагу глава МЗС.

За словами міністра, Литва не може йти на компроміси в питаннях безпеки. Необхідно залишатися пильними, оскільки загроза зростає.

"Сьогодні разом із Довіле Шакалене (міністром оборони - ред.) ми надіслали спільного листа генсеку НАТО Марку Рютте, в якому закликали до негайних заходів щодо посилення можливостей ППО в Литві та прискорення повної реалізації моделі ротаційної протиповітряної оборони", - зазначив він.

Будріс підкреслив, що захист східного флангу має залишатися головним пріоритетом для Альянсу.

Інцидент із дроном

Нагадаємо, 28 липня над Литвою помітили російський ударний дрон, який був схожий на "Шахед". Інцидент стався тієї ж ночі, коли росіяни атакували Україну своїми безпілотниками.

У п'ятницю, 1 серпня, російський дрон виявили на полігоні в Литві. Безпілотник залетів у литовський повітряний простір із території Білорусі.

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