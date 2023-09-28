UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО відправляє літаки спостереження AWACS в Литву, щоб стежити за військовою активністю РФ

Фото: НАТО розгортає літаки спостереження AWACS у Литві (nato.int)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАТО тимчасово розмістить літаки дальнього радіолокаційного стеження Повітряної системи попередження і управління (AWACS) в литовському місті Шяуляй.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАТО.

Повідомляється, що перший з двох літаків прибуде сьогодні. Він виконуватиме місії з моніторингу російської військової активності поблизу кордонів Альянсу.

"Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до середовища безпеки в регіоні Балтійського моря. Наші літаки AWACS можуть виявляти літаки і ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Я дякую Литві за те, що вона приймає у себе цей літак. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", - сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилила свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження і танкерів.

Окрім того, минулого тижня США розгорнули чотири додаткові винищувачі F-16 в Румунії для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору. Це сталося після того, як в Румунії знайшли уламки російських дронів.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

Найближчими днями AWACS розпочнуть розвідувальні польоти над територією Альянсу. Місія триватиме кілька тижнів.

В Альянсі повідомляють, що літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження, що належать НАТО і базуються в Гайленкірхені, Німеччина. Для обслуговування літаків до Литви прибуде близько 150 військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваНАТО