НАТО відправляє літаки спостереження AWACS в Литву, щоб стежити за військовою активністю РФ

Повідомляється, що перший з двох літаків прибуде сьогодні. Він виконуватиме місії з моніторингу російської військової активності поблизу кордонів Альянсу.

"Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до середовища безпеки в регіоні Балтійського моря. Наші літаки AWACS можуть виявляти літаки і ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Я дякую Литві за те, що вона приймає у себе цей літак. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", - сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилила свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження і танкерів.

Окрім того, минулого тижня США розгорнули чотири додаткові винищувачі F-16 в Румунії для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору. Це сталося після того, як в Румунії знайшли уламки російських дронів.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

Найближчими днями AWACS розпочнуть розвідувальні польоти над територією Альянсу. Місія триватиме кілька тижнів.

В Альянсі повідомляють, що літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження, що належать НАТО і базуються в Гайленкірхені, Німеччина. Для обслуговування літаків до Литви прибуде близько 150 військовослужбовців.

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