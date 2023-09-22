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США перекинули в Румунію винищувачі F-16

П'ятниця 22 вересня 2023 19:34
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США перекинули в Румунію винищувачі F-16 Фото: США перекинули в Румунію винищувачі F-16 (nato.int)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки направили в Румунію чотири своїх винищувачі F-16. Це сталося після того, як на румунській території знайшли уламки російських безпілотників.

Про це заявив в.о. прессекретаря НАТО Ділан Уайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Я вітаю розміщення Сполученими Штатами додаткових винищувачів F-16 для місії НАТО з охорони повітряного простору в Румунії", - розповів Уайт.

За його словами, такі дії є чітким сигналом про те, що країни НАТО захищатимуть кожного союзника.

"У той час, як Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, ми спостерігаємо низку ударів по українській інфраструктурі в безпосередній близькості від території НАТО. Ми зберігаємо пильність і підтримуємо тісний контакт з союзниками в цьому регіоні", - додав в.о. секретаря НАТО.

Падіння "Шахедів" у Румунії

Нагадаємо, за останні кілька тижнів на кордоні Румунії з Україною кілька разів знаходили уламки безпілотників.

Це відбувалося після нічних атак росіян, під час яких вони використали свої дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по портовій інфраструктурі України на річці Дунай.

МЗС Румунії кілька разів викликало голову дипломатичної місії РФ. Країна також консультувалася з НАТО щодо інцидентів.

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НАТО Сполучені Штати Америки Румунія F-16
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