НАТО отправляет самолеты наблюдения AWACS в Литву, чтобы следить за военной активностью РФ

Первый из двух самолетов прибудет сегодня. Он будет выполнять миссии по мониторингу российской военной активности вблизи границ Альянса.

"Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря. Наши самолеты AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Я благодарю Литву за то, что она принимает у себя этот самолет. Это важный вклад в нашу общую безопасность", - сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

Кроме того, на прошлой неделе США развернули четыре дополнительных истребителя F-16 в Румынии для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Это произошло после того, как в Румынии обнаружили обломки российских дронов.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В ближайшие дни AWACS приступит к разведывательным полетам над территорией Альянса. Миссия продлится несколько недель.

В Альянсе сообщают, что самолеты принадлежат к флоту из 14 самолетов наблюдения, принадлежащих НАТО и базирующихся в Гайленкирхене, Германия. Для обслуживания самолетов в Литву направят около 150 военнослужащих НАТО.

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