НАТО відправить в Косово ще 200 британських військових

НАТО поповнить британський контингент в Косово ще 200 солдатами в рамках загального посилення Альянсу миротворчих сил в країні.

Про це провідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналіста "Радіо. Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, 200 військових приєднаються до 400 представників британського контингенту, які вже проводять навчання в Косово.

"НАТО каже, що це виважений крок для виконання свого мандату в ООН: підтримувати безпечне середовище та свободу пересування для всіх людей у ​​Косово", - написав журналіст.

Ситуація в Косово

На півночі Косово проживає близько 50 тисяч етнічних сербів, через що у країні відбуваються часті конфлікти з Сербією. Найсильніша за останній час ескалація відбулась під час місцевих виборах, які серби проігнорували, через що до влади прийшли ентічні албанці. Це призвело до масових протестів та сутичок між сербами та поліцією Косова.

Тоді НАТО посилила миротворчий контингент у Косово до 4500 осіб, а Сербія направила свої війська до їхнього кордону.

В кінці вересня влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації. Трохи згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив збільшення кількості миротворців у Косово.

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