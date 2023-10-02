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НАТО отправит в Косово еще 200 британских военных

Понедельник 02 октября 2023 00:13
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НАТО отправит в Косово еще 200 британских военных Фото: НАТО отправит в Косово еще 200 британских военных
Автор: Антон Малиновский

НАТО пополнит британский контингент в Косово еще 200 солдатами в рамках всеобщего усиления Альянса миротворческих сил в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста "Радио. Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, 200 военных присоединятся к 400 представителям британского контингента, которые уже проводят обучение в Косово.

"НАТО говорит, что это взвешенный шаг по выполнению своего мандата в ООН: поддерживать безопасную среду и свободу передвижения для всех людей в Косово", - написал журналист.

Ситуация в Косово

На севере Косово проживает около 50 тысяч этнических сербов, в результате чего в стране происходят частые конфликты с Сербией. Самая сильная за последнее время эскалация состоялась во время местных выборов, которые проигнорировали сербы, из-за чего к власти пришли энтичные албанцы. Это привело к массовым протестам и стычкам между сербами и полицией Косово.

Тогда НАТО усилила миротворческий контингент в Косово до 4500 человек , а Сербия направила свои войска на их границу.

В конце сентября власти Косово заявили о по меньшей мере 30 вооруженных людях, которые устроили столкновения с полицейскими у монастыря Банска и убили одного правоохранителя. Власти страны объявили спецоперацию по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шести нападающих и убийством троих.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации. Несколько позже Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз одобрил увеличение количества миротворцев в Косово.

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