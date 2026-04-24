У НАТО відповіли на погрози Трампа виключити Іспанію з Альянсу

У НАТО відповіли на погрози президента США Дональда Трампа щодо виключення Іспанії з Альянсу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише BBC, посилаючись на заяву представника НАТО.
Засновницький договір організації "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення", кажуть в Альянсі.
Причиною скандалу стала відмова Іспанії підтримати воєнну операцію США проти Ірану. Саме після цього у Вашингтоні, за даними ЗМІ, почали шукати важелі тиску на "неслухняних" союзників.
Серед варіантів покарання, що з'явилися у внутрішньому листуванні Пентагону, - два конкретні кроки:
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував стримано.
"Іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками", - заявив він.
Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - з поділом на "слухняних" і "неслухняних".
За даними Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовилися підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав "розчарування" американської сторони позицією частини союзників.