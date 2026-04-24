У НАТО відповіли на погрози Трампа виключити Іспанію з Альянсу

14:55 24.04.2026 Пт
2 хв
Чи можливо призупинити членство Іспанії в НАТО?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com)

У НАТО відповіли на погрози президента США Дональда Трампа щодо виключення Іспанії з Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише BBC, посилаючись на заяву представника НАТО.

Засновницький договір організації "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення", кажуть в Альянсі.

Що сталося

У НАТО відреагували на чутки про можливе "призупинення" членства Іспанії в Альянсі. Представник організації прямо вказав: статут такого механізму не містить.

Причиною скандалу стала відмова Іспанії підтримати воєнну операцію США проти Ірану. Саме після цього у Вашингтоні, за даними ЗМІ, почали шукати важелі тиску на "неслухняних" союзників.

Що розглядали у Вашингтоні

Серед варіантів покарання, що з'явилися у внутрішньому листуванні Пентагону, - два конкретні кроки:

  • призупинення членства Іспанії в НАТО;
  • перегляд позиції США щодо Фолклендських островів - на користь Аргентини, що стало б ударом по Британії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував стримано.

"Іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками", - заявив він.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - з поділом на "слухняних" і "неслухняних".

За даними Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовилися підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав "розчарування" американської сторони позицією частини союзників.

