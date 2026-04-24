В НАТО ответили на угрозы Трампа исключить Испанию из Альянса

14:55 24.04.2026 Пт
2 мин
Возможно ли приостановить членство Испании в НАТО?
Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com)

В НАТО ответили на угрозы президента США Дональда Трампа об исключении Испании из Альянса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет BBC, ссылаясь на заявление представителя НАТО.

Учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении", говорят в Альянсе.

Что произошло

В НАТО отреагировали на слухи о возможной "приостановке" членства Испании в Альянсе. Представитель организации прямо указал: устав такого механизма не содержит.

Причиной скандала стал отказ Испании поддержать военную операцию США против Ирана. Именно после этого в Вашингтоне, по данным СМИ, начали искать рычаги давления на "непослушных" союзников.

Что рассматривали в Вашингтоне

Среди вариантов наказания, появившихся во внутренней переписке Пентагона, - два конкретных шага:

  • приостановление членства Испании в НАТО;
  • пересмотр позиции США по Фолклендским островам - в пользу Аргентины, что стало бы ударом по Британии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал сдержанно.

"Испанское правительство работает только с официальными документами, а не со слухами", - заявил он.

Как сообщало РБК-Украина, администрация президента США Дональда Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - с разделением на "послушных" и "непослушных".

По данным Reuters, Пентагон подготовил несколько сценариев санкций против тех стран-членов, которые отказались поддержать военную операцию против Ирана. Документ отражал "разочарование" американской стороны позицией части союзников.

