В НАТО ответили на угрозы Трампа исключить Испанию из Альянса

Учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении", говорят в Альянсе.

Что произошло

В НАТО отреагировали на слухи о возможной "приостановке" членства Испании в Альянсе. Представитель организации прямо указал: устав такого механизма не содержит.

Причиной скандала стал отказ Испании поддержать военную операцию США против Ирана. Именно после этого в Вашингтоне, по данным СМИ, начали искать рычаги давления на "непослушных" союзников.

Что рассматривали в Вашингтоне

Среди вариантов наказания, появившихся во внутренней переписке Пентагона, - два конкретных шага:

приостановление членства Испании в НАТО;

пересмотр позиции США по Фолклендским островам - в пользу Аргентины, что стало бы ударом по Британии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал сдержанно.

"Испанское правительство работает только с официальными документами, а не со слухами", - заявил он.