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НАТО відкрило на півночі Норвегії центр десантних операцій, - Newsweek

Неділя 01 грудня 2024 03:05
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НАТО відкрило на півночі Норвегії центр десантних операцій, - Newsweek Фото: прапор НАТО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Норвегії створено центр десантних операцій у рамках чергового кроку країни НАТО щодо посилення своїх операцій на кордоні з РФ в Арктиці. Він забезпечуватиме підготовку військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Як пише видання, центр було створено у Серрейсі на півночі країни. Він забезпечуватиме підготовку десантних військ для британського, американського та голландського персоналу.

Власних десантних військ країна не має, проте деякі з її основних армійських підрозділів та спецпідрозділів базуються в цьому регіоні.

"Ми повинні тренуватися разом, щоб захистити Норвегію, Північний регіон та НАТО у разі кризи та війни", - заявив голова норвезького Міноборони, відвідавши об'єкт.

Всього з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегія збільшила інвестиції у військові об'єкти, витративши близько 1,44 млрд доларів тільки на бази в місті Тромсі.

Нагадаємо, у вересні Politico писало, що США постійно нарощують військово-морську присутність біля Аляски. Такі дії відбувалися на тлі напруженості через активізацію військових дій РФ і Китаю.

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