США нарощують військово-морську присутність біля Аляски на тлі російської активності

Збройні сили США постійно нарощують свою присутність поблизу Аляски, розгортаючи есмінець і підрозділ армії, озброєний ракетною системою дальнього радіусу дії. В регіоні зростає напруга через активізацію Росією і Китаєм військових дій біля узбережжя Аляски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Протягом останнього місяця есмінець USS Sterett був направлений до узбережжя Аляски у відповідь на кораблі російського флоту, які діють у цьому районі. Війська висадилися на віддаленому острові Аляски, а ескадрильї винищувачів та інші літаки були розміщені на Алясці і перебувають у стані підвищеної готовності.

Ці дії відбулися після серії російських повітряних операцій, які оминули повітряний простір Аляски, а також спільних навчань російських та китайських військових кораблів у Тихому океані поблизу Японії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив , що РФ «повністю готова» до конфлікту з НАТО в Арктиці.

"Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов’язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному та оборонно-технологічному плані", – сказав Лавров.

Арктика включає території, що належать восьми державам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Всі, крім Росії, є членами НАТО.

Попри це Лавров заявив, що "Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу", і що інші неарктичні країни, такі як Китай та Індія, мають там інтереси.

Загроза з боку російських військ продовжує розвиватися. 15 вересня катер берегової охорони США Stratton виявив чотири російські військово-морські кораблі, включаючи підводні човни та фрегати, в 57 милях на північний захід від Пойнт-Хоуп на Алясці. Російські судна залишалися на російському боці лінії морського кордону, проходячи транзитом приблизно 30 миль у межах виключної економічної зони США відповідно до міжнародного права.