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НАТО открыло на севере Норвегии центр десантных операций, - Newsweek

Воскресенье 01 декабря 2024 03:05
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НАТО открыло на севере Норвегии центр десантных операций, - Newsweek Фото: флаг НАТО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с РФ в Арктике. Он будет обеспечивать подготовку военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как пишет издание, центр был создан в Серрейсе на севере страны. Он будет обеспечивать подготовку десантных войск для британского, американского и голландского персонала.

Собственных десантных войск у страны нет, однако некоторые из ее основных армейских подразделений и спецподразделений базируются в этом регионе.

"Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны", - заявил глава норвежского Минобороны, посетив объект.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину, Норвегия увеличила инвестиции в военные объекты, потратив около 1,44 млрд долларов только на базы в городе Тромсе.

Напомним, в сентябре Politico писало, что США постоянно наращивают военно-морское присутствие у Аляски. Такие действия происходили на фоне напряженности из-за активизации военных действий РФ и Китая.

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