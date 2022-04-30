НАТО не видит военных рисков для Молдовы, но провокации в регионе могут продолжиться

НАТО не видит военных рисков для Молдовы. Однако в регионе сохраняется угроза новых провокаций, но уже под чужим флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ телеканалу Digi 24 .

По его словам, попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове продолжаются. Он добавил, что Россия таким образом стремится создать трудности не только Кишиневу, но и Вооруженным силам Украины в западных регионах и в районе Одессы.

"Мы не видим неминуемых военных рисков в отношении Молдовы в данный момент. Вместо этого (в регионе - ред.) ожидаются провокации под чужим флагом", - сказал Джоанэ.

Напомним, на днях в непризнанном Приднестровье (оккупированная Россией территория Молдовы) произошло несколько взрывов. О том, кто стоит за ними и какие цели преследуют их организаторы - в материале РБК-Украина "Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья".

Отметим, ранее стало известно о подготовке Россией наступления на Украину из Приднестровья.

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