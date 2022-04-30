ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО не бачить військових ризиків для Молдови, але провокації в регіоні можуть продовжитися

Новость на русском →
Брюссель, Субота 30 квітня 2022 13:27
НАТО не бачить військових ризиків для Молдови, але провокації в регіоні можуть продовжитися Фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (facebook.com/AspenInstituteRomania)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО не бачить військових ризиків для Молдови. Однак у регіоні зберігається загроза нових провокацій, але вже під чужим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника генсека НАТО Мірчі Джоане телеканалу Digi 24.

"Ми не бачимо неминучих військових ризиків щодо Молдови в цей момент. Замість цього (в регіоні - ред.) очікуються провокації під чужим прапором", - сказав Джоане.

За його словами, спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові тривають. Він додав, що Росія таким чином прагне створити труднощі не тільки Кишиневу, а й Збройним силам України в західних регіонах і в районі Одеси.

Нагадаємо, днями в невизнаному Придністров'ї (окупована Росією територія Молдови) сталося кілька вибухів. Про те, хто стоїть за ними і які цілі переслідують їх організатори - в матеріалі РБК-Україна "Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я".

Зазначимо, раніше стало відомо про підготовку Росією наступу на Україну з Придністров'я.

Війна Росії проти України йде 66-й день. Об'єктивна інформація про ситуацію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова НАТО Приднестровье Війна в Україні
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни