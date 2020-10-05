ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НАТО не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Автор: Инна Собора

Стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Этот конфликт не имеет силового решения.

Самые читаемые новости

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, пишет DW.

Он считает, что в НАТО должны поддерживать усилия для поиска мирного, переговорного разрешения конфликта, подчеркнув, что "военного решения не существует".

"Нам крайне важно послать четкий месседж ко всем сторонам, что им следует немедленно прекратить боевые действия", - сказал Столтенберг.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств США, Франции и России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турецкая Республика должна участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрона отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Йенс СтолтенбергНагорный Карабах