ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО не верит, что Россия отказалась от своих стратегических планов в Украине, - Столтенберг

Новина українською →
Брюссель, Четверг 19 мая 2022 17:31
НАТО не верит, что Россия отказалась от своих стратегических планов в Украине, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия не может достичь своих стратегических целей в войне против Украины. Однако НАТО не верит, что Москва отказалась от их достижения.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"Россия не добилась своих целей в Украине. Ей пришлось оставить Киев и Харьков, а наступление на Донбасс застопорилось", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Дании.

По его словам, Альянс не верит в то, что Москва отказалась от своих стратегических планов в Украине. Поэтому, добавил генсек, необходимо продолжать поддерживать украинских защитников в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может затянуться", - подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит освобождение оккупированных территорий страны.

Отметим, ранее глава государства назвал попытки российских войск показать хоть какую-то победу в войне против Украины "сумасшедшими".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг Война в Украине
NEWS
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ