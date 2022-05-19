ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО не вірить, що Росія відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні, - Столтенберг

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 19 травня 2022 17:31
НАТО не вірить, що Росія відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія не може досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України. Однак НАТО не вірить, що Москва відмовилася від їх досягнення.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"Росія не домоглася своїх цілей в Україні. Їй довелося залишити Київ і Харків, а наступ на Донбас застопорився", - сказав Столтенберг на пресконференції в Данії.

За його словами, Альянс не вірить в те, що Москва відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні. Тому, додав генсек, необхідно продовжувати підтримувати українських захисників у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Ми повинні бути готові до того, що війна може затягнутися", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить звільнення окупованих територій країни.

Зазначимо, раніше глава держави назвав спроби російських військ показати хоч якусь перемогу у війні проти України "божевільними".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг Війна в Україні
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ