НАТО не вірить, що Росія відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні, - Столтенберг
Росія не може досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України. Однак НАТО не вірить, що Москва відмовилася від їх досягнення.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
"Росія не домоглася своїх цілей в Україні. Їй довелося залишити Київ і Харків, а наступ на Донбас застопорився", - сказав Столтенберг на пресконференції в Данії.
За його словами, Альянс не вірить в те, що Москва відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні. Тому, додав генсек, необхідно продовжувати підтримувати українських захисників у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
"Ми повинні бути готові до того, що війна може затягнутися", - підкреслив він.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить звільнення окупованих територій країни.
Зазначимо, раніше глава держави назвав спроби російських військ показати хоч якусь перемогу у війні проти України "божевільними".
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