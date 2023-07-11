НАТО узгодило пакет з 3 елементів, які наблизять інтеграцію України, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс узгодив пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.
Як пояснив Столтенберг, йдеться про:
"Також завтра буде зустріч за участі президента Зеленського (Володимир Зеленський, президент України, - ред.). Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО", - додав Столтенберг.
У Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу під час якого Україна бажає отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.
Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що підсумковому комюніке немає жодних часових рамок для запрошення України. Через це лідер країни розкритикував Альянс.
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