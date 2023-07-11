НАТО узгодило пакет з 3 елементів, які наблизять інтеграцію України, - Столтенберг

Як пояснив Столтенберг, йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. В програмі також буде обладнання з розмінування, медицини й так далі;

створення органу Рада Україна - НАТО, де Київ зустрічатиметься з іншими країнами-членами на рівні;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

"Також завтра буде зустріч за участі президента Зеленського (Володимир Зеленський, президент України, - ред.). Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО", - додав Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу під час якого Україна бажає отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що підсумковому комюніке немає жодних часових рамок для запрошення України. Через це лідер країни розкритикував Альянс.