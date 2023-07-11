НАТО согласовало пакет из 3 элементов, которые приблизят интеграцию Украины, - Столтенберг

Североатлантический альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.
Как пояснил Столтенберг, речь идет о:
"Также завтра будет встреча с участием президента Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины, – ред.). Мы еще раз заявляем, что Украина станет членом НАТО", - добавил Столтенберг.
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