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НАТО согласовало пакет из 3 элементов, которые приблизят интеграцию Украины, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Североатлантический альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.

Как пояснил Столтенберг, речь идет о:

  • многолетней программе помощи Украине, которая поможет перейти от советской системы к системе НАТО. В программе также будет оборудование по разминированию, медицине и так далее.
  • создание органа Совет Украина - НАТО, где Киев будет встречаться с другими странами-членами на равных.

"Также завтра будет встреча с участием президента Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины, – ред.). Мы еще раз заявляем, что Украина станет членом НАТО", - добавил Столтенберг.

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